بـ 10 كيلو بانجو و3 أسلحة نارية.. سقوط عصابة الكيف بالدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ألقى قطاع الأمن العام القبض على عصابة تخصص نشاطها الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وبحوزتهم كمية من مخدر البانجو و3 قطع أسلحة نارية.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث مركز شرطة السنبلاوين بمديرية أمن الدقهلية قيام 3 عناصر إجرامية مقيمين بقرية البلامون دائرة المركز، بالاتجار في المواد المخدرة وحيازتهم لأسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص لحماية نشاطهم الإجرامي.

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عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية، وأمكن ضبطهم حال تواجدهم بمنزل أحدهم وبحوزتهم كمية من بنات البانجو المخدر وزنت (10كيلو جرام)، و(2) بندقية آلية، (15) طلقة نارية من ذات العيار، وبندقية خرطوش وعدد (4) طلقات خرطوش من ذات العيار، مبلغ مالي قدره (14 ألف جنيه).

بمواجهتهم اعترفوا بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، والأسلحة النارية للدفاع عن نشاطهم الإجرامي، والمبلغ المالي من متحصلات البيع.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.