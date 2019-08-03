صور| رئيس النيابة الإدارية يناقش تطوير منظومة العمل مع مدير المكاتب "الفنية والتأديبية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:
اجتمع المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية صباح اليوم السبت، بمقر رئاسة النيابة الإدارية مع المستشارين مديري المكاتب الفنية وفروع الدعوى التأديبية على مستوى الجمهورية.
وصرح المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية في بيان، بأن الاجتماع حضره المستشار أحمد أبو دقة، مدير التفتيش، والمستشارة بدرية عبد اللطيف، والمستشار محمود الهجرسي أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية.
وقال المتحدث الرسمي إن الاجتماع تطرق لسبل تطوير منظومة العمل بالنيابة الإدارية في ضوء مقترحات المستشارين مديري المكاتب الفنية وفروع الدعوى التأديبية بما يكفل تذليل كافة المعوقات التي صادفها الواقع العملي في سبيل تحقيق العدالة الناجزة.
وأكد المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية على أهمية التواصل بين رئاسة الهيئة والمكاتب الفنية وفروع الدعوى التأديبية والنيابات وعزمه زيارة كافة النيابات بمحافظات مصر المختلفة والاستماع والتواصل مع أعضائها في القريب العاجل.
وأشار المستشار "المنشاوي" إلى دعم كافة مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية للنيابة الإدارية لتمكينها من أداء رسالتها السامية في تحقيق العدالة ومكافحة الفساد داخل الجهاز الإداري للدولة وأن المرحلة القادمة ستشهد تفعيل اختصاصات النيابة الإدارية كاملة نفاذاً للاستحقاق الدستوري.
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