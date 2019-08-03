بقيمة 255 مليون جنيه.. الأمن يضبط 56 قضية أموال عامة خلال شهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

شنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، أسفرت جهودها في مجال مكافحة جرائم الأموال العامة لمواجهة كافة أشكال الفساد المالي والإداري، والجرائم التي تؤثر سلباً على المناخ الاستثماري في البلاد، وكذا الجرائم المُستحدثة التي ترتبط بالقطاع المصرفي.

وأسفرت جهود أجهزة الأمن خلال شهر عن ضبط (56) قضية أموال عامة، شملت قضايا اتجار في النقد الأجنبي– تحويلات مالية غير مشروعة– سوق مال- توظيف أموال- تهريب جمركي وبضائع- استيلاء على المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه والإضرار به واختلاسه– استغلال نفوذ– بطاقات ائتمان- احتيال مصرفي- غسل أموال- كسب غير مشروع.. بإجمالي مبالغ بلغت نحو (255.782.373– مائتي وخمسة وخمسين مليونا وسبعمائة اثنين وثمانين ألفا وثلاثمائة وثلاث وسبعين جنيها مصريا، 6.483.456– ستة ملايين وأربعمائة ثلاثة وثمانين ألفا وأربعمائة وستة وخمسين عملة أجنبية مختلفة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل الأجهزة الأمنية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.