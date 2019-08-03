أخبار مصر | برلماني: خطة تحويل المدارس الفنية للعسكرية يساهم في تعلم الطالب للانضباط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني: خطة تحويل المدارس الفنية للعسكرية يساهم في تعلم الطالب للانضباط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال النائب خالد مشهور، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن خطة وزارة التعليم لتحويل المدارس الفنية بنين إلى مدارس عسكرية تدريجيًا يساهم في تعلم الطالب الانضباط سواء تجاه نفسه وتجاه المجتمع، ما يؤدي بالتأكيد إلى رفع المستوى الدراسي، والقضاء على سلوكيات سلبية كثيرة موجودة بين طلاب التعليم الفنى، إضافة إلى التدريب البدني المستمر لبناء جسم سليم.

وأضاف مشهور، أن حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على الارتقاء بمستوى التعليم الفني وخريجيه بوصفه مستقبل الصناعة والمشروعات القومية التي تنفذها الدولة المصرية، مجهود جيد، مُشيرًا إلى ضرورة التعريف بمزايا المدارس الفنية خاصة بعد تحويلها لعسكرية، مثل إتاحة فرصة أكبر لخريجيها للالتحاق بالكليات الحربية، موضحا أن رفع درجات القبول تدريجيا يعكس أهميتها ويحقق إقبالا أكثر عليها من قبل الطلاب وأولياء الأمور.