أخبار مصر | "المصريين الأحرار" يعقد دورة "كيف تصبح صحفيا" للشباب بالبحيرة (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "المصريين الأحرار" يعقد دورة "كيف تصبح صحفيا" للشباب بالبحيرة (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظم حزب "المصريين الأحرار" ندوة تثقيفية وسياسية، ودورة تدريبية للشباب للعمل الصحفي بمقر الحزب بمحافظة البحيرة، بتوجيهات الدكتور عصام خليل رئيس الحزب، وبحضور المهندس محمد سعد سلامة أمين المحافظة، وأحمد حمودة أمين التنظيم، وهيئة مكتب المحافظة وأمناء المراكز والأقسام.

كما حضر الندوة محمد عبد العليم رئيس لجنة التنمية المجتمعية المركزية، حسام رأفت رئيس لجنة الشئون العربية وعضوا الهيئة العليا، وريمون ناجى مسئول المركز الإعلامى للحزب على مستوي الجمهورية.

كما أقام الحزب دورة تدريبية مجانية للشباب الأعضاء وغيرهم بعنوان "كيف تصبح صحفيا" حاضرها ريمون ناجى مسئول المركز الإعلامى للحزب وتناول خلالها دور الإعلام فى خدمة المجتمع والتزام الإعلام الحزبي وفق اللوائح والقوانين.

كما تطرق للحديث عن مخاطر السوشيال ميديا على السلم العام، واهمية الاستقصاء عن المعلومات وتحري الدقة قبل النشر والتداول حفاظا على البلاد، وشرح اشكال العمل الصحفي وعناصر الخبر ومصادر الاخبار، وطرق وصياغة الخبر الصحفي، والتقرير والتحقيق والفارق بينهما وبين مقال الرأي، وتطبيق التدريب بشكل عملي من خلال كتابة المتدربين لاخبار واحداث لتقيم الإستفادة.