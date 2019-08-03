أخبار مصر | متحدث البرلمان: "السيسي" ينصف الشعب صاحب النجاح بمرحلة العبور الاقتصادي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر متحدث البرلمان: "السيسي" ينصف الشعب صاحب النجاح بمرحلة العبور الاقتصادي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، إن الرئيس السيسى نجح فى اليوم الأول من تعامله مع الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013، واستجاب وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة للشعب المصرى، وأنصفهم فى ثورتهم وانحاز إليهم، ما أدى لبناء جسر متين من الثقة بين الرئيس والشعب.

وأضاف حسب الله، أنه حينما تولى الرئيس المسئولية أوضح للشعب أن ظروف الدولة صعبة وخاصة الاقتصادية، وأنه يجب التعامل الحقيقى مع هذه المش4اكل، وأعقبها اتخاذ عدد من قرارات الإصلاح الاقتصادى، ما كانت لتنجح لولا ثقة الشعب المصرى فى الرئيس السيسى وتحملهم هذه القرارات وتبعاتها من ارتفاع الأسعار وغلاء أحوال المعيشة وخلافه.

كما أكد المتحدث الرسمى باسم البرلمان، أن الرئيس السيسى حينما ينصف الشعب صاحب النجاح فى هذا العبور الاقتصادى للدولة المصرية، ولولا الثقة لدى الشعب فى الرئيس ما كانت لتنجح، والمواطن كان بطلا فى مساندة الرئيس والدولة، ولو لم يكن لدينا شعب قادر وواعى ومدرك للظروف الاقتصادية والتحديات التى تواجهها مصر ومدرك بدوره المهم فى تحمل فاتورة الإصلاح الاقتصادى، مُذكرًا أن المواطن هو صاحب الإنجاز الحقيقى فى نجاح الإصلاح الاقتصادى، قائلا "كان لدينا عبور عسكرى فى 73 استعدنا به الأراض والآن لدينا عبور اقتصادى تم استعادة الوطن به وإنقاذ الاقتصاد".