أخبار مصر | برلمانية تطالب وزارة التموين بتنظيم حملات رقابية على المجازر بالعيد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلمانية تطالب وزارة التموين بتنظيم حملات رقابية على المجازر بالعيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالبت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، وزارة التموين والجهات المعنية، بضرورة تنظيم حملات رقابية على المجازر والجزارين خلال الفترة قبل عيد الأضحى المبارك لإحكام الرقابة عليهم.

ولفتت آمال إلى أهمية التنسيق بين المحليات والطب البيطري وشرطة مباحث التموين للمرور على محال الجزارة والثلاجات والشوادر والجزارين للتأكد من أن اللحوم المعروضة بالأسواق صالحة للاستهلاك الآدمي وأنها مذبوحة بالمجازر الحكومية.

كما أشارت النائبة البرلمانية، إلى أن العمل على إيجاد وفرة في المعروض من اللحوم المذبوحة والمجمدة والمصنعة، يعمل على القضاء على صور الغش بكافة أنواعه، بما يحمي المواطنين من جشع التجار استغلالا للتوقيت.