أخبار مصر | "النقل": سرعة طرح الأعمال الاستشارية لمشروعي كهربة إشارات السكة الحديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "النقل": سرعة طرح الأعمال الاستشارية لمشروعي كهربة إشارات السكة الحديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة النقل، اليوم السبت، انعقاد اجتماع موسع مع رئيس ونواب وقيادات هيئة السكك لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها بالهيئة.

حيث تم متابعة معدلات تنفيذ عددا من مشروعات كهربة اشارات خطوط السكك الحديدة والتي تشمل تطوير وتحديث نظم الإشارات والاتصالات على خطوط القاهرة/الإسكندرية وبني سويف/ أسيوط وبنها/ بورسعيد ووصلة الزقازيق/ أبو كبير، وخطوط أسيوط/ نجع حمادي ونجع حمادي/الأقصر.

وتم التأكيد على ضرورة تكثيف العمل للانتهاء منها وفقا للجداول الزمنية نظرا لأهمية هذه المشروعات في زيادة معدلات السلامة والأمان على الخطوط كما وجه الوزير بسرعة طرح الأعمال الاستشارية الخاصة بإزدواج وكهربة إشارات خط قليوب / منوف/طنطا، وكهربة اشارات الجيزة /بني سويف.

وتم استعراض خطة هيئة السكك الحديدية لمضاعفة معدلات تنفيذ أعمال تجديدات وصيانة الخطوط الطوالى وأحواش المحطات، حيث تمت مناقشة تقرير احتياجات الهيئة الفعلية من الماكينات المطلوبة لمضاعفة معدلات التنفيذ بعدد 12 ماكينة ، بالإضافة إلى استعراض الجدول الزمني الخاص بتوريد ٤ ماكينات صيانة لخطوط السكة الحديد وتوريد ماكينة لفحص السكة.

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كذلك مشروع تطوير الأعمال الانشائية لعدد 1102 مزلقان حيث تم نهو 625 مزلقان وكذلك مشروع أعمال تطوير نظم التحكم والتشغيل لعدد 1120 مزلقان حيث تم نهو 388 مزلقان وتم التوجيه بضرورة العمل على مدار الساعة للانتهاء من هذا المشروع، وفقاً للجدول الزمني للإنتهاء من تطوير كافة المزلقانات لزيادة معدلات السلامة والأمان ورفع كفاءة التشغيل على الشبكة وخاصة المرتبطة بمشروعات تطوير وتحديث كهربة اشارات خطوط السكك الحديدية ، وكذلك متابعة مشروع تطوير وتحسين 181 محطة سكة حديد حيث تم الانتهاء من تحسين 119 محطة وجاري العمل في تحسين 14 محطة وتطوير 41 محطة وجاري العمل في تطوير 7 محطات ووجه الوزير بسرعة الانتهاء من محطة مصر بالاسكندرية ومحطة دمنهور و المحطات الاخرى بالمشروع لتحسين الخدمات المقدمة للركاب.

ونوقشت آخر المستجدات الخاصة بتوريد 100 جرار جديد من شركة GE الأمريكية وإعادة وإعادة تأهيل 81 جرار GE من الأسطول الحالي، وتوريد 50 جرارًا جديدًا من شركة PRL وتحديث 50 جرار هنشل وعمرة 41 وكذلك أخر المستجدات الخاصة بتصنيع وتوريد 1300 عربة سكة حديد جديدة للركاب من ترانس ماش هولدنج الروسية . وكذلك مستجدات تصنيع وتوريد 6 قطارات جديدة لركاب مع تالجو الاسبانية وتوريد عدد 40 عربة توليد قوى جديدة وتحسين 200 عربة مطورة حيث تم دخال وتشغيل 20عربة من هذا المشروع الاسبوع الماضي وكذلك موقف توريد 140عربة بضائع وشراء 75 عربة نقل غلال، فهذه التعاقدات تشكل نقلة نوعية كبيرة في مجال نقل الركاب والبضائع بالسكك الحديدية، ونقلة كبيرة في مستوى الخدمة المقدمة.

وفي ختام الاجتماع تم متابعة تطوير ورش ايرماس وتوفير قطع الغيار بالورش المختلفة والتأكيد على أهمية تطوير كل ورش السكة الحديد سواء الخاصة بعربات الركاب أو البضائع أو الجرارات وتعظيم الاستفادة من كل الإمكانات المتاحة بها مع توفير كل المعدات والأجهزة وقطع الغيار لأعمال الصيانة لزيادة الإنتاجية ولتحسين الخدمة المقدمة للجمهور، بالإضافة لتجهيز الورش للتعاون مع الشركات العالمية في إعادة التأهيل.