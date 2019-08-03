أخبار مصر | برلماني: إنشاء معهد فني لتكنولوجيا السكك الحديدية يحد من حوادث القطارات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني: إنشاء معهد فني لتكنولوجيا السكك الحديدية يحد من حوادث القطارات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال النائب طارق متولي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن إنشاء معهد فني فوق متوسط لتخريج فنيين متخصصين بالعمل في السكك الحديدية، سيمثل نقلة حقيقية في الموارد البشرية بالقطاع، خاصة وأن الحوادث التي تعرضت لها مصر بالسكك الحديدية خلال السنوات الماضية كان السبب الرئيسي في أغلبها هو العامل البشري.

وأشاد متولي، بحرص هيئة السكك الحديدية على التطوير والارتقاء بالعامل البشري على أسس علمية سليمة، لتحقيق نقلة بالقطاع بعد أن عانى لسنوات طويلة بسبب الإهمال ونقص القدرات الفنية لبعض عامليه.

كما طالب عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بأن يتم الاهتمام بكلا الجانبين العلمي والنظري بالمعهد الجديد، وان يتم إدخال التخصصات اللازمة تباعا لتشمل كافة التخصصات التي يحتاجها القطاع، إضافة إلى توفير تدريب عملي وواقعي للطلاب بالمنظومة.