أخبار مصر | غدا.. "شكري" يتوجه إلى بغداد لحضور اجتماع ثُلاثي لوزراء خارجية مصر والأردن والعراق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدا.. "شكري" يتوجه إلى بغداد لحضور اجتماع ثُلاثي لوزراء خارجية مصر والأردن والعراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ـيتوجه سامح شكري، وزير الخارجية، غد، إلى العاصمة العراقية بغداد؛ لحضور أعمال الاجتماع الثُلاثي لوزراء خارجية جمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية العراق.

وذكر المستشار أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في تصريحات صحفية له أنه من المقرر أن يشهد الاجتماع مُناقشات للوزراء الثلاثة حول سُبل تطوير آليات التعاون والتكامل بين البلدان الثلاثة في مختلف المجالات بما يُسهم في تحقيق آمال شعوبهم في التنمية والازدهار، وذلك في إطار متابعة تنفيذ مخرجات القمة الثلاثية التي عُقدت في القاهرة في مارس الماضي، بالإضافة إلى تبادُل الرؤى والتقييم في شأن مجمل تطورات القضايا العربية، والإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.