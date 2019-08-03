أخبار مصر | برلماني يطالب بتعميم تجربة عمل مدرسة بالمنوفية بالطاقة الشمسية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني يطالب بتعميم تجربة عمل مدرسة بالمنوفية بالطاقة الشمسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد النائب فايز بركات، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، على أهمية الاعتماد على الطاقة الشمسية كأحد أهم مصادر الطاقة المتجددة، مُشيدًا بافتتاح أول مدرسة تعمل بالطاقة الشمسية على مستوى محافظة المنوفية والتي تعد انطلاقة لمزيد من الاعتماد على الطاقة النظيفة.

وقال بركات، إن التوسع في إنشاء المدارس المعتمدة على الطاقة الشمسية، يساهم في الحفاظ على صحة الطلاب والبيئة المحيطة وخفض معدل التلوث بالمحافظة، بالإضافة إلى ترشيد الاستهلاك خاصة وأن المدارس تحتاج لكميات كبيرة من الطاقة لتشغيلها.

وطالب عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بتعميم تلك التجربة على المدارس والمصالح الحكومية، بالإضافة إلى تشجيع المصانع على التوجه نحو استخدام الطاقة الشمسية بدلًا عن الكهرباء التي تتزايد أسعارها بشكل سنوى، وتهدد بإغلاقها.