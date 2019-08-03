أخبار مصر | في حفل بدار الحكمة.. "الأطباء" توزع تأشيرات الحج على الأعضاء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في حفل بدار الحكمة.. "الأطباء" توزع تأشيرات الحج على الأعضاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وتقدم 46 طبيبا لقرعة وزارة السياحة وفاز منهم 22، و8 تأشيرات من وزارة الصحة بالإضافة الى 4 تأشيرات لأطباء نقابة الأسنان ضمتهم شركة السياحة على رحلة نقابة الأطباء.
وحضر الحفل الدكتور محمد عبد الحميد، أمين صندوق النقابة، وطارق أبو علي، المشرف الديني لشركة السياحة وفضيلة الشيخ محمود محمد على، حيث تم شرح برنامج الرحلة بالكامل وكذلك تم شرح جميع المناسك وكيفية أداءها.وأجاب فضيلته على تساؤلات ضيوف الرحمن حول المناسك وحدودها والتزاماتها.
يذكر أن اللجنة الاجتماعية بالنقابة قد أعلنت أن السفر لأداء مناسك الحج والإقامة بمكة المكرمة من 4 إلى 14 ذو الحجة بفندق الشهداء (٥ نجوم) (بالإفطار والعشاء بوفيه مفتوح) والإقامة بالمدينة بفندق هارموني (٥ نجوم ) من 14 إلى 17 ذو الحجه (بالإفطار والعشاء بوفيه مفتوح)، والإقامة في مني وعرفات في خيام مميزة جيبسون بورد وهناجر شاملة جميع الوجبات (إفطار وعشاء وعصائر وفواكه طوال فترة الإقامة).
وسيرافق الحجاج مشرف ديني من الشركة (المتعاقد معها النقابة) ذو خبرة عاليه لشرح مناسك الحج.