مصر | بـ"800 مليون جنيه".. "الرقابة الإدارية" تحبط محاولة الاستيلاء على مبنى تاريخي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بـ"800 مليون جنيه".. "الرقابة الإدارية" تحبط محاولة الاستيلاء على مبنى تاريخي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقت هيئة الرقابة الإدارية، في إطار ملاحقة الفاسدين معتادي الاتجار بسلطات وظائفهم، القبض على كل من:

1- مسئول سابق، وآخران هم كل من سكرتير محكمة الجمالية الجزئية، والمسئول عن الحفظ بذات المحكمة، وذلك لمحاولتهم الاستيلاء على أحد المباني التاريخية المشيدة على أرض مساحتها 9000 م2 بمنطقة المعادي وتبلغ قيمته السوقية بحوالي 800 مليون جنيه، وقد أسفرت تحريات الهيئة بأن ملكية المبنى والأرض المقام عليها تخص إحدى الجهات الرسمية بالدولة، وقد أقدم المتهمون على اصطناع حكم قضائي يرجع الى عام 1952 ومنسوب صدوره لإحدى المحاكم الوطنية آنذاك يثبت ملكيتهم للمبنى على خلاف الحقيقة وقدموه للشهر العقاري لاتخاذ إجراءات نقل الملكية تمهيدا لبيعه.

2- رئيس الخزينة التجميعية لمنطقة القناة وسيناء بفرع أحد البنوك والإسكان ببورسعيد، لاختلاسه 4 ملايين جنيه من عهدته، والتلاعب بدفتر قيد الخزينة لتسوية تلك المبالغ المختلسة حتى لا ينكشف أمره، حتى يتمكن من سداد مديونياته لدى البنوك.

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3- مدير محطات الصرف الصحي بمركز ناصر بمحافظة بني سويف وآخرين، لحصوله على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من مسئولي إحدى شركات المقاولات التي تنفذ اعمالاً انشائية بأحد محطات الصرف الصحي التابعة له، وذلك مقابل استغلال سلطات وظيفته في استلام الاعمال المنفذة من شركة المقاولات ابتدائيا، وعدم التعنت حيال بعض الملاحظات المثبتة بمحضر الاستلام.

4- مسئول المراجعة والتحصيل بإدارة كهرباء الزاوية الحمراء والشرابية التابعة لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، وذلك لحصوله على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من أحد العملاء مقابل تخفيض القيمة المالية لمقايسة الاعمال الخاصة برفع القدرة الكهربائية لعداد منشاة صناعية.

وبعرض جميع المتهمين على النيابات المختصة، قررت حبسهم جميعا على ذمة التحقيقات.