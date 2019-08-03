مصر | "استغل مكان عمله".. 2 يستوليا على نصف مليون جنيه في عابدين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "استغل مكان عمله".. 2 يستوليا على نصف مليون جنيه في عابدين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة عابدين، بحبس شخصين 4 أيام لسرقتهما نصف مليون من داخل إحدى الشركات بعابدين بأسلوب السطو.

وتعود بداية الواقعة عندما تلقى قسم شرطة عابدين، بلاغا من صاحب شركة استيراد وتصدير بدائرة القسم باكتشافه كسر باب الشركة ملكه وسرقة مبلغ مالى 532 ألف جنيه من داخل خزنة المكتب الخاص به.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص الكاميرات بالمنطقة محل الواقعة تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين أحدهما عامل امن بذات الشركة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال استقلالهما دراجة نارية "مسروقة ومتبلغ بسرقتة"وبسؤالهم اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الباب"، وقرر أحدهما أنه نظرًا لعمله بالشركة محل الواقعة وعلمه باحتفاظ مبالغ مالية كبيرة بداخلها، خطط لارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهم الآخر وتمكنه من دخول الشركة، واستيلائه على المبلغ المالي واستقلا الدراجة البخارية المضبوطة بحوزتهما، وفرا هاربين.

وبمواجهة المتهم الآخر أيد ما جاء بأقواله، وباأعترافهم تم ضبط المبلغ المالى المستولى عليه بمسكن أحدهم وباستدعاء صاحب الشركة اتهمهما بالسرقة.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحرر محضر وتوالت النيابة العامة للتحقيق.