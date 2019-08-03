مصر | تجديد حبس رئيس تحصيل شركة مياه الشرب بالمرج في "تمويل الإرهاب"

وتعود البداية عندما ورد معلومات لمباحث قسم شرطة المرج، تفيد بأن المتهم "أحمد ع" 40 سنة أحد عناصر جماعة الأخوان كأحد كوادر الجماعة الارهابية حيث انة يشغل منصب رئيس تحصيل مياه الشرب فى المرج، وتخطيطه مع باقى عناصر الإخوان فى الداخل، لعمليات تخربيبة بالبلاد وتمويل الجماعة من خلال سرقتة من تحصيل مياة الشرب.

وتبين من التحريات والتحقيقات، أن المتهم يمول عناصر جماعة الإخوان الإرهابية فى الداخل، عن طريق اتصاله بعناصر التنظيم الدولى للإخوان، وكان مكلفا بإحياء المظاهرات الإخوانية فى الشوارع وتنفيذ عمليات عدائية ضد البلاد، تم تحرير محضر بالواقعة وإحالة المتهم للنيابة العامة.