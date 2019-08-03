مصر | رئيس "النيابة الإدارية": دعم المؤسسات التشريعية والتنفيذية يحقق العدالة ويكافح الفساد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس "النيابة الإدارية": دعم المؤسسات التشريعية والتنفيذية يحقق العدالة ويكافح الفساد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وتطرق الاجتماع لسبل تطوير منظومة العمل بالنيابة الإدارية في ضوء مقترحات السادة المستشارين مديري المكاتب الفنية وفروع الدعوى التأديبية بما يكفل تذليل كافة المعوقات التي صادفها الواقع العملي في سبيل تحقيق العدالة الناجزة.
ومن جانبه فقد أكد معالي المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية على أهمية التواصل بين رئاسة الهيئة والمكاتب الفنية وفروع الدعوى التأديبية والنيابات، وعزم سيادته زيارة كافة النيابات بمحافظات مصر المختلفة والاستماع والتواصل مع أعضائها في القريب العاجل، كما أكد دعم كافة مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية للنيابة الإدارية لتمكينها من أداء رسالتها السامية في تحقيق العدالة ومكافحة الفساد داخل الجهاز الإداري للدولة وأن المرحلة القادمة ستشهد تفعيل اختصاصات النيابة الإدارية كاملة نفاذًا للاستحقاق الدستوري.