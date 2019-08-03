مصر | رئيس "النيابة الإدارية": دعم المؤسسات التشريعية والتنفيذية يحقق العدالة ويكافح الفساد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس "النيابة الإدارية": دعم المؤسسات التشريعية والتنفيذية يحقق العدالة ويكافح الفساد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اجتمع المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية صباح اليوم، السبت، وبمقر رئاسة النيابة الإدارية بمدينة السادس من أكتوبر مع السيدات والسادة المستشارين الأجلاء مديري المكاتب الفنية وفروع الدعوى التأديبية على مستوى الجمهورية، وذلك بحضور المستشار أحمد أبو دقة، مدير التفتيش، المستشارة بدرية عبد اللطيف، والمستشار محمود الهجرسي أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية.

وتطرق الاجتماع لسبل تطوير منظومة العمل بالنيابة الإدارية في ضوء مقترحات السادة المستشارين مديري المكاتب الفنية وفروع الدعوى التأديبية بما يكفل تذليل كافة المعوقات التي صادفها الواقع العملي في سبيل تحقيق العدالة الناجزة.

ومن جانبه فقد أكد معالي المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية على أهمية التواصل بين رئاسة الهيئة والمكاتب الفنية وفروع الدعوى التأديبية والنيابات، وعزم سيادته زيارة كافة النيابات بمحافظات مصر المختلفة والاستماع والتواصل مع أعضائها في القريب العاجل، كما أكد دعم كافة مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية للنيابة الإدارية لتمكينها من أداء رسالتها السامية في تحقيق العدالة ومكافحة الفساد داخل الجهاز الإداري للدولة وأن المرحلة القادمة ستشهد تفعيل اختصاصات النيابة الإدارية كاملة نفاذًا للاستحقاق الدستوري.