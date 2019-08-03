مصر | حكاية "الشرف والدماء".. استمرار حبس "فتاة العياط" وانهيارها من البكاء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حكاية "الشرف والدماء".. استمرار حبس "فتاة العياط" وانهيارها من البكاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقالت "دينا المقدم"محامية "فتاة العياط"، إنه اليوم عقدت جلسة لاستئناف قرار حبس "أميرة أحمد" بمحكمة جنوب الجيزة، مضيفة أن الطفلة أدلت بأقوالها اليوم أمام قاضية التجديدات وهي في حالة بكاء هستيرية.
وصرحت المحامية، في تصريح خاص لـ"بوابة الخليج 365"، أنه يوم الخميس الماضي في جلسة الاستئناف، لم تحضر الفتاة لدواعي أمنية، فتم تأجيل الجلسة ليوم السبت.
وأضافت محامية "فتاة العياط"،أن دفاعها اليوم أمام قاضية تجديد حبس الفتاة، كان ببطلان أمر الحبس الاحتياطي لعدم نظره في موعده القانوني الوجوبي خلال ٤٨ ساعة، وأن الدفع بانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي
وقالت المحامية في دفاعها اليوم، أن التمسك بطلب استماع مبرارت النيابة في مد الحبس الاحتياطي، مضيفة الدفع بعدم توافر الأدلة الكافية التي تبرر الحبس الاحتياطي ووجود أدلة نافية كافية لدرء الاتهام الباطل المنسوب للمتهمة.
وكانت قرر قاضي المعارضات بمحكمة العياط في وقت سابق، تجديد حبس فتاة العياط 15 يوم على ذمة التحقيقات، بعد قتلها
فجرت"دينا المقدم" محامية القضية المشهورة إعلاميًا "فتاة العياط"، مفاجأة، أمس ل "لبوابة الخليج 365"، أن المجني عليه "القتيل" ويدعى "فهد الأمير"، كان يوم الواقعة متعاطيًا للمخدرات "الحشيش والترامادول، وذلك حسب التقرير الطبي الخاص به.
وقالت محامية فتاة العياط" في وقت سابق مفاجأة لبوابة الخليج 365، بأن تقرير الطب الشرعي، الخاص بالفتاة أثبت عذريتها، فيما تسير التحقيقات أن الفتاة "أميرة" كانت تقاوم المجني عليه بالسكين، دفاعًا عن النفس والشرف، مضيفة أن سوف تتغير مسار التحقيقات بعد التقرير الطبي