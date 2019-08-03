مصر | حكاية "الشرف والدماء".. استمرار حبس "فتاة العياط" وانهيارها من البكاء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حكاية "الشرف والدماء".. استمرار حبس "فتاة العياط" وانهيارها من البكاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر قاضي المعارضات، بمحكمة جنوب الجيزة، استمرار حبس الطفلة "أميرة أحمد"، والمتهمة فيها بقتل سائق الميكروباص الذي شرع في اغتصابها، احتياطيا على ذمة القضية، وذلك لاستكمال تحقيقات النيابة ولعدم ورود التقرير الفنية حتي الان.

وقالت "دينا المقدم"محامية "فتاة العياط"، إنه اليوم عقدت جلسة لاستئناف قرار حبس "أميرة أحمد" بمحكمة جنوب الجيزة، مضيفة أن الطفلة أدلت بأقوالها اليوم أمام قاضية التجديدات وهي في حالة بكاء هستيرية.