مصر | "ليا شريك تاني".. حبس صاحب مخزن لتخزينه 181 ألف قطعة غيار مجهولة المصدر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "ليا شريك تاني".. حبس صاحب مخزن لتخزينه 181 ألف قطعة غيار مجهولة المصدر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة النزهة، بحبس صاحب مخزن 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بتخزين 181 ألف قطعة غيار مجهولة المصدر.

وتعود البداية عندما تمكن ضباط مباحث التموين بالعاصمة من ضبط المسئول عن مخزن قطع غيار سيارات مقيم بدائرة قسم شرطة النزهة،لإدارته المخزن بدون ترخيص، وحيازته كميات كبيرة من قطع غيار السيارات مجهولة المصدر، وقيامه بتغيير بلد المنشأ المدون بها ليغش بذلك المستهلكين حيث عثر بداخل المخزن على 181،275 ألف قطعة غيار سيارات مختلفة)، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

وبسؤالة اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة وادلة بوجود شريك اخر وامرت النيابة مباحث شرطة النزهة باستكمال التحريات والقبض علي شريكة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتوالت النيابة العامة للتحقيق

