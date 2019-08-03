مصر | "بعد إثبات عذريتها".. محامية "فتاة العياط": لا مبررات للحبس الاحتياطي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "بعد إثبات عذريتها".. محامية "فتاة العياط": لا مبررات للحبس الاحتياطي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت دينا المقدم محامية "فتاة العياط"، إنه عقدت اليوم جلسة لاستئناف قرار حبس "أميرة أحمد" بمحكمة جنوب الجيزة.

وصرحت المحامية، في تصريح خاص لـ"بوابة الخليج 365"، أنه يوم الخميس الماضي في جلسة الاستئناف، لم تحضر الفتاة لدواع أمنية، فتم تأجيل الجلسة ليوم السبت.

وأضافت محامية "فتاة العياط"،أن دفاعها اليوم أمام قاضية تجديد حبس الفتاة، كان ببطلان أمر الحبس الاحتياطي لعدم نظره في موعده القانوني الوجوبي خلال ٤٨ ساعة، وأن الدفع بانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي

وقالت المحامية في دفاعها اليوم، أن التمسك بطلب استماع مبرارت النيابة في مد الحبس الاحتياطي، مضيفة الدفع بعدم توافر الأدلة الكافية التي تبرر الحبس الاحتياطي ووجود أدلة نافية كافية لدرء الاتهام الباطل المنسوب للمتهمة.