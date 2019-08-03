مصر | حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة المتاجر والشركات بأسلوب التهديد بالنزهة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة المتاجر والشركات بأسلوب التهديد بالنزهة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة النزهة بحبس تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المتاجر والشركات 4 أيام على ذمة التحقيق.

وتعود البداية عندما تبلغ قسم شرطة النزهة معلومات عن تشكيل عصابي تخصص في سرقة المتاجر والشركات وتورط في حوالي 14 عملية سرقة باسلوب السو والتخويف باستخدام السلاح الأبيض.

وأكدت معلومات وتحريات مباحث قسم شرطة النزهة قيام 5 أشخاص سبق اتهام أحدهم في قضيتين آخرهم قضية "سرقة متنوعة" بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم تخصص نشاطه الإجرامى في ارتكاب حوادث سرقة المتاجر والشركات بأسلوبى " كسر القفل-

وتهديد الأمن بالسلاح الابض الذى ضبط بحوزتهم "

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين حال وجودهم في سيارة "مستأجرة" وبحوزتهم (2 فرد خرطوش- مقص حديدى)، وبسؤالهم اعترفوا بحيازتهم للأسلحة النارية بقصد الدفاع، واعترفوا بارتكاب 14 حادث سرقة باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم، وتم ضبط(12 شاشة عرض تليفزيون – 7 جهاز كمبيوتر "لاب توب" – 11 جهاز ألعاب إلكترونية "بلاى ستيشن" – 22 ذراع لأجهزة ألعاب إلكترونية "بلاى ستيشن" -4 ريموت كنترول) من متحصلات نشاطهم الإجرامى لدى عميلهم سيئ النية (صاحب محل للألعاب الإلكترونية - مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول)، وضبط مبلغ مالى 330 ألف جنيه من متحصلات وقائع السرقة.

وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموهم بالسرقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرر محضر وتوالت النيابة التحقيقات.