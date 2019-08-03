مصر | تأجيل دعوى منع ظهور رئيس الزمالك في وسائل الإعلام لـ7 سبتمبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل دعوى منع ظهور رئيس الزمالك في وسائل الإعلام لـ7 سبتمبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار سعيد القصير نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم تأجيل قضية رقم 42478 المقامة من مرتضي منصور عضو مجلس النواب ورئيس مجلس إدارة نادي الزمالك ضد رئيس المجلس الأعى لتنظيم الإعلام بتأجيل القضية لجلسة 7 سبتمبر المقبل.

وأقام "مرتضى" الدعوي بشأن قرار الأعلى للإعلام بمنع ظهوره في القنوات الفضائية بأي صلة عدا كونه عضو بالبرلمان، وجاء هذا القرار بناء على " توصية لجنة ضبط الأداء الرياضي بشأن ما عرض في برنامج مساء بيراميدز على قناة بيراميدز الفضائية بتاريخ 12 سبتمبر 2018 و27 سبتمبر 2018 وما تضمنه من إهانات وانتهاكات صارخة لحرية الرأي والتعبير والقيم والأخلاق الاجتماعية باستضافة أحد المسؤولين الرياضيين والسماح له بالتلفظ بعبارات مرسلة تسيء لآخرين وللجمهور وتخالف ميثاق الشرف الإعلامي والأعراف المكتوبة “الأكواد” والمعايير والضوابط الإعلامية".



والجدير بالذكر إن خلال الجلسات السابقة قد أصدرت المحكمة قرار بسقوط قرار الأعلي للإعلام بمنع ظهوره وأنه مواطن مصري له حق الظهور والاستضافة والتحدث عما يريد لاسيما أنه يحافظ على الأخلاق العامة.