مصر | تأجيل دعوى تحديد الحد الأدنى للمعاشات لـ4 نوفمبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل دعوى تحديد الحد الأدنى للمعاشات لـ4 نوفمبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار سعيد القصير، محمود إسماعيل ومحمد المنجي اليوم، تأجيل قضية رقم 103318 بشأن وضع الحد الأدني للمعاشات ليوم ٤ نوفمبر لحين الفصل بالمحكمة الدستورية، حول الدعوي المقامة من رئيس الجمهوري ضد البدري فرغلي رئيس اتحاد أصحاب المعاشات.



وطالب طعن الحكومة بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، لتعلق الطلبات فيها بعمل من الأعمال التشريعية، فالمحكمة الدستورية العليا رقابتها على مدى اتفاق النص القانونى مع الدستوري، أما التشريع الأصلي يأتى من السلطة التشريعية بنفسها، وقد أقام الدعوي منذ2015 مطالبا بالمساواة في الحد الأدنى للمعاشات.



والجدير بالذكر إن المحكمة قد اصدرت حكم مسبق بإضافة آخر 5 علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات، بعد أن رفضت الطعون المقدمة من وزيرة التضامن الاجتماعي، على حكم محكمة القضاء الإداري لصالح أصحاب المعاشات بضم هذه العلاوات في مارس الماضي.



وجاء هذا القرار استنادا للدعوى التي أقامها "فرغلي" ضد رئيس الوزراء، مطالبا الحكومة بإضافة 80% من آخر 5 علاوات لأصحاب المعاشات قبل بلوغ سن المعاش إلى الأجر المتغير.