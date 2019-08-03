مصر | تأجيل نظر دعوى وقف انتخابات نقابة الصيادلة إلى 26 أكتوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل نظر دعوى وقف انتخابات نقابة الصيادلة إلى 26 أكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ضد نقيب صيادلة مصر، إلى جلسة 26 من أكتوبر المقبل.

قضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار سعيد القصير نائب رئيس مجلس الدولة، بتأجيل الطعن المقام من مصطفى محمد أبو العزم على حكم وقف تنفيذ الدعوى رقم ٥٨٠٣٩ المطالبة بوقف انتخابات نقابة الصيادلة، والتي كان قد تقدم بها



وتقدم "أبو العزم"، بدعوى مقامة للطعن على الحكم الصادر في الدعاوي المرقمة برقمي، ٣٩٠٤٢، ٣٧١٣١ لسنة ٧٣ القاضية برفض طلب وقف تنفيذ القرار السابق بإجراء انتخابات النقابة العامة والنقابات الفرعية للصيادلة في ١٦/٤/٢٠١٩.