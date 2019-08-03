مصر | تأجيل نظر دعوى وقف انتخابات نقابة الصيادلة إلى 26 أكتوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل نظر دعوى وقف انتخابات نقابة الصيادلة إلى 26 أكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وتقدم "أبو العزم"، بدعوى مقامة للطعن على الحكم الصادر في الدعاوي المرقمة برقمي، ٣٩٠٤٢، ٣٧١٣١ لسنة ٧٣ القاضية برفض طلب وقف تنفيذ القرار السابق بإجراء انتخابات النقابة العامة والنقابات الفرعية للصيادلة في ١٦/٤/٢٠١٩.
والجدير بالذكر إن محكمة القضاء الإداري أصدرت مسبقا حكما في الدعوي رقم 37131 لسنة المقامة من مصطفى محمد أبو العزم الوكيل السابق للنقابة برفض طلب وقف تنفيذ الدعوة للانتخابات، وذكرت المحكمة في حكمها بصحة الدعوة للانتخابات سواء من ناحية الدعوة لها أو من ناحية موعدها.
ومما سبق يتضح أنه لم يصدر أي حكم قضائي بوقف الانتخابات، وأن الانتخابات في موعدها ومشروعية المجلس الذي دعا لها وصحة الدعوة لها.