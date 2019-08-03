مصر | تجديد حبس ضابط شرطة تزعم عصابة للنصب على المواطنين بعين شمس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تجديد حبس ضابط شرطة تزعم عصابة للنصب على المواطنين بعين شمس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر قاضي المعارضات بمحكمة عين شمس، تجديد حبس ضابط شرطة و9 آخرين 15 يوما على ذمة التحقيقات لتكوينهم تشكيلا عصابيا لسرقة المواطنين بالإكراه ومساومة البعض على أوراق قضايا وإخفاء دلائل.

وكانت كشفت تحقيقات النيابة، أن المتهم "أحمد. س" ضابط شرطة يعمل في إحدى المحافظات، استغل وظيفته لابتزاز المواطنين والنصب عليهم، حيث كان يستخدم سيارة ميكروباص، ومعه باقي المتهمين لاستيقاف المواطنين، والنصب عليهم تحت زعم أنه ضابط مباحث في دائرة القسم.

وتعود البداية عندما تعددت البلاغات من المواطنين لضباط قسم شرطة عين شمس، عن تعرضهم للابتزاز والنصب على يد شخص يدعى أنه ضابط شرطة يستقل سيارة ميكروباص ومعه أشخاص آخرين، تبين من التحريات والتحقيقات أن المتهم ضابط شرطة، وتم القبض عليه ومعه 9 آخرين وعرضهم على النيابة التى أصدرت قرارها السابق.

