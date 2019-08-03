مصر | "خنقها خلال مشاجرة فقتلته".. حبس سيدة قتلت ابن شقيقتها بـ"السكين" في العياط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "خنقها خلال مشاجرة فقتلته".. حبس سيدة قتلت ابن شقيقتها بـ"السكين" في العياط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت نيابة العياط، بجنوب الجيزة، حبس المتهمة وتدعى "شيماء على" بقتل نجل أختها، بعدما طعنته بالصدر طعنة نافذة أودت بحياته، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وباشرت نيابة العياط، التحقيق في واقعة مقتل شاب ويدعى "محمد أحمد" يبلغ من العمر 21 عامًا، على أيدى خالته وتدعى "شيماء علي" تبلغ من العمر 19 عامًا.

وأوضحت التحقيقات التي أجرتها النيابة، أن المتهمة كانت في حالة دفاع عن النفس، حيث قام نجل أختها بخنقها دفاعًا عن والدته أثناء المشاجرة، فاأخذت بسكين من المطبخ وطعنته بالصدر، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة.

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وكشفت التحقيقات، أن الشاب يقطن في منزل جدته "أم والدته"، ولديه 5 أخوات، 3 أولاد وبنتين، وفي صباح يوم الواقعة نشبت مشاجرة بين والدته وخالته، بسبب مبلغ مالي، وأثناء المشاجره لفضها، أقدمت الخاله بطعنه بسكين المطبخ بعدما حاول خنقها، وكانت طعنة نافذة بالصدر أدت إلى وفاته، وتم نقل على الفور إلى المستشفى العياط المركزي ولفظ أنفاسه الأخيرة.

وقررت النيابة في وقت سابق، تشريح جثة الشاب، لكتابة تقرير واف عن ظروف الواقعة وملابساتها، فيما ارسلت السلاح الأبيض للمعمل الجنائي.

تلقى العميد علاء فتحى، رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة، بلاغا يفيد مقتل شاب، نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض، بمنطقة العياط، انتقل رجال المباحث بإشراف العقيد على عبد الكريم، مفتش مباحث جنوب الجيزة إلى محل الواقعة، وتبين أن المجنى عليه شاب، يبلغ من العمر 21 سنة، تعرض للاعتداء بسكين، مما أسفر عن مفارقته الحياة