شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام امتحانات الدور الثاني لطلاب الدبلومات الفنية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدى طلاب شهادة إتمام الدراسة لدبلومات المدارس الفنية «صناعي وزراعي وتجاري وفندقي» امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2018/2019، صباح السبت.

قال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، إن جميع المنتدبين للجان الامتحانات حضروا لمراجعة الأوراق الامتحانية في المواعيد المحددة لكل منهم، ومراجعتها وتحرير محاضر تفيد بعدم وجود أخطاء مطبعية أو فنية، وأن زمن الإجابة وفقًا لما ورد في جداول الامتحانات.

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تلقت غرفة عمليات التعليم الفني عدة ملاحظات لم تؤثر على سير العملية الامتحانية، أبرزها: قيام طالب بمحافظة المنيا بتصوير امتحان مادة التسويق ونشره على جروب «واتس آب» وتم التحفظ على موبايل الطالب واستدعاء الشؤون القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وفي الغربية، جرى في الصورة الموجودة في بطاقة تحقيق الشخصية لطالب وتم استدعاء الشؤون القانونية، وبالتحقيق مع الطالب تم إثبات أنه نفس الشخص وتم حفظ التحقيق.

وفي الفيوم، قام معلم لغة عربية بمحاولة دخول اللجنة بالقوة والتعدي اللفظي على رئيس اللجنة وتم استدعاء الشؤون القانونية للتحقيق في الواقعة وإبلاغ الشرطة وعمل محضر بالواقعة.