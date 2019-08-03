شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم العالي» تعلن موعد نتيجة المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ينتهي مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد العليا، من تسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة المرحلة الثانية، في السابعة مساء غدا الأحد، والذي يبلغ عددهم 229 ألفا و978 طالبًا وطالبة بحد أدني 78.05% للعلمي علوم ورياضة و68.05% للأدبي.

وقالت مصادر مسؤولة إن من المتوقع مدّ تنسيق المرحلة يوم أخر، وفقاً لما وقع على طلاب المرحلة الأولى، وسيتم تحديد المد من عدمه، بناء على عدد الطلاب الذين سيسجلون رغباتهم حتى صباح اليوم الأحد.

موضحًا أنه سيتم إعلان نتيجة المرحلة خلال مؤتمر صحفي الثلاثاء أو الأربعاء المقبل بحد أقصى.

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وأعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف العام على مكتب التنسيق، أن عدد المتقدمين لتنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 214 ألف طالبًا وطالبة، للعام الجامعي 2020/2019.

وأكد عطا أن إجراءات ادخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني تسير بانتظام دون أي شكاوى، موجهًا الطلاب إلى كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، لافتًا إلى أن هناك إمكانية لتغيير الرغبات، حتى السابعة من مساء يوم الأحد المقبل.

ويتنافس طلاب المرحلة الثانية على كليات القمة الباقية من المرحلة الأولى مثل الأماكن المتاحة بكليات الهندسة والحاسبات والمعلومات لطلاب الرياضة والاقتصاد والعلوم السياسية والإعلام والعلوم والتمريض لطلاب العلمي علوم.

كذلك يسعى طلاب الأدبي إلى الانضمام لأقسام اللغات بكليات الآداب ومن بعدها كليات التجارة والحقوق أملاً في اللحاق بالأقسام والبرامج المزدوجة مع جامعات أجنبية.