شكرا لقرائتكم خبر عن البابا ثيودروس الثاني يستقبل وفدًا من «Anastasios G. Leventis» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل البابا ثيودروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس، Charalambos Bakirtzis، مدير مؤسسة «Anastasios G. Leventis» في نيقوسيا، بمقر البطريركية بالإسكندرية، السبت.

وقال المطران نيقولا انطونيو، المتحدث الرسمى باسم البطريركية ومطران طنطا، إن الوفد القبرصى هو الممول ماليًا تجديد مخطوطات بطريركية الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية، مشيرا إلى أن الهدف من الزيارة هو الاطلاع على مخطوطات البطريركية التي تم ترميمها.

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بدوره، أعرب Bakirtzis عن تهانيه الحارة لأولئك الذين وضعوا معرفتهم العلمية وتدريبهم لاستعادة والحفاظ على المخطوطات التي يبلغ عمرها مئات القرون من التاريخ، مؤكدا أن مؤسسة «Anastasios G. Leventis» تدير العديد من البرامج عن الثقافة الأوروبية بشكل عام.

ثيودروس الثانى" يستقبل وفد من "Anastasios G. Leventis" لتفقد مخطوطات "بطريركية الاسكندرية"

فيما شكر البابا ثيودروس الثاني بحرارة مؤسسة Leventis والخبراء اليونانيين الذين اختاروا المخطوطات، والمكتوبة باللغة اليونانية التي كانت سائدة في تلك قرون السابقة، المراد ترميمها للحفاظ عليها ولاسيما البروفيسور Agamemnon Tselika، رئيس الأرشيف التاريخي والباليوغرافي Paleographic، الذي قدم خدماته لهذا المشروع بمساعدة المؤرخ Leonis Thanasoula.

كما أعرب البابا عن شكره الحار لجميع المشاركين في هذا العمل من مكتبة الإسكندرية على مساهمتهم في الحفاظ على كنز ثقافي كبير. وقال منسق البرنامج Michalis Solomonisis إنه تم الحفاظ على 75 من المخطوطات المائة التي تم التخطيط لترميمها.

وعقب اللقاء، قام الوفد بزيارة مبنى المكتبة والبطريركية بالإسكندرية ولقاء مسؤولي قسم الصيانة في مكتبة الإسكندرية للحفاظ على التراث الثقافي العالمي.