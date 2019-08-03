شكرا لقرائتكم خبر عن كيف استعدت وزارة التموين لعيد الأضحى؟.. «المصيلحي» يجيب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، استعدادات الوزارة لاستقبال عيد الأضحى، وقال إنه يتم ضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية واللحوم في الأسواق يومياً، واحتياطيات السلع تخطت النسب المستهدفة، حيث يكفي احتياطي القمح ٤.٥ شهر، والسكر يكفي ٨ أشهر، والأرز يكفي حتى منتصف ديسمبر المقبل، مع العلم أن موسم التوريد الجديد سيبدأ أكتوبر المقبل.

وأضاف المصيلحي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده، السبت، للإعلان عن استعدادات الوزارة لعيد الأضحى المبارك، ونتائج مشروع جمعيتي المرحلة الثالثة ومؤشرات المرحلة الرابعة من محددات العدالة الاجتماعية والأوكازيون الصيفي، أن الوزارة أقامت ٧١ شادرا لتوفير لحوم الأضاحي من الشركة القابضة والمجمعات الاستهلاكية، حيث يتم توفير الخراف بسعر ٦٢ لكيلو القائم، وبسعر ٩٥ جنيهاً لكيلو المذبوح، كما يتم طرح اللحوم البرازيل البلدي بـ١١٠ جنيهات، والمجمد بـ٦٠ جنيهاً، والسوداني الطازج بـ٨٥ جنيهاً.

وأشار إلى أن الوزارة لديها تعاقدات على الدواجن تكفي حتى إبريل المقبل، كما أن التعاقدات على اللحوم الطازجة تكفي حتى نهاية 2020، لافتا إلى أن الأسعار هي نفس أسعار العام الماضي وأقل، مضيفا أنه سيتم استمرار عمليات الرقابة الداخلية طوال أيام العيد، وتوزيع السلع على البطاقات التموينية، كما سيتم التنسيق مع المخابز والمطاحن لضمان توافر الخبز للمواطنين طوال فترة أيام العيد.