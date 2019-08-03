شكرا لقرائتكم خبر عن «الرياضة بقريتنا».. دوري بالشرقية للقرى المحرومة من الرياضة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، تنفيذ فعاليات الدوري الرياضي تحت شعار «الرياضة بقريتنا» للقرى المحرومة من الخدمات الرياضية بنطاق دائرة المحافظة، وذلك بالتنسيق بين الإدارة المركزية للتنمية الرياضية والإدارة العامة للقاعدة الشعبية ومديرية الشباب والرياضة بالشرقية، لإي إطار المشاركة بتنفيذ خطة الدولة للاهتمام بالقرى، التي تعاني من عدم توافر الخدمات الرياضية ومراكز للشباب.

كما أكد المحافظ أن الدولة تسعى جاهدة لتبني المبادرات الرياضية والتي تساهم في اكتشاف المواهب وتنميتها ومساعدتهم على تمثيل مصر في الفعاليات والبطولات المحلية والاقليمية والدولية، مشيراً إلى أن ضرورة نشر الثقافة الرياضية بين الفئات العمرية المختلفة والوصول بها إلى الأماكن البعيدة والنائية والمحرومة من الخدمات الرياضية المختلفة.

وقال وائل الألفي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، إنه تم تنفيذ الدوري الرياضي في خماسي كرة القدم بالقرى المحرومة من وجود مراكز شباب وخدمات رياضية؛ بمشاركة 8 فرق رياضية من الشباب بقرى كفر المحمودية وعزبة أبوزيد والشهيد فهمي عبدالستار وكفر نوار حنا وكفر اللبة وكفر أبوغريبة والعزب حامد والديسة. وأوضح أنه تم توزيع هدايا رمزية على الشباب المشارك وتصعيد الفريق الفائز للمشاركة في تصفيات المحافظات على مستوى الجمهورية والمقامة بمحافظة كفر الشيخ.