شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين: نستهدف إنشاء 6400 فرع لـ«جمعيتي» على مستوى الجمهورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن مشروع «جمعيتي» يستهدف بكافة مراحله إنشاء 6400 منفذ على مستوى الجمهورية.

وأوضح المصيلحي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده، السبت، للإعلان عن استعدادات الوزارة لعيد الأضحى المبارك، ونتائج مشروع جمعيتي المرحلة الثالثة ومؤشرات المرحلة الرابعة من محددات العدالة الاجتماعية والأوكازيون الصيفي، أن المرحلة الأولى تضمنت تشغيل 3100 منفذ، وفى المرحلة الثانية تم تشغيل 1000 منفذ، وفي المرحلة الثالثة تم الانتهاء من معاينة 6500 طلب والموافقة على تنفيذ ألف طلب وجاري دراسة باقي الطلبات، منوها إلى أن المرحلة الثالثة تستهدف إنشاء 1500 منفذ.

وحول خطة الوزارة لتطوير مكاتب التموين على مستوى الجمهورية وتطويرها لرفع كفاءة الخدمات التي تقدمها، أوضح وزير التموين أنه تم وضع مواصفات للأماكن المطلوبة تتمثل في أن المساحة لا تقل عن 100 متر، وأن تكون في دور أرضي أو أول للتسهيل على المواطنين، مضيفا أن نحو 535 مكتبا من المكاتب الموجودة تتوافر فيها الشروط المطلوبة، وتم الاتفاق مع المحافظين على توافير أماكن مطابقة للشروط، مضيفا أن الوزارة تستهدف الانتهاء من عملية التطوير والميكنة خلال فترة تترواح من عام ونصف إلى عامين، منوها إلى أنه تم الانتهاء حتى الآن من تطوير 89 مكتبا، ومن المستهدف الانتهاء من تطوير 169 مكتبا بنهاية العام الجاري.

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وبالنسبة لإقامة المناطق اللوجستية، أشار المصيلحي إلى أنه خلال العام الماضي تم التعاقد على 21 مشروعا على مساحة 392 فدانا في 19 موقعا في 11 محافظة بإجمالي استثمارات متوقعة أكثر من 40 مليار جنيه، توفر أكثر من 400 ألف فرصة عمل، مضيفا أنه سيتم بنهاية العام الجاري افتتاح أول منطقة لوجستية في محافظة الغربية على مساحة 84 فدانا، تضم مخازن مغلقة، وأماكن للتعبئة والتغليف والفرز، بالإضافة إلى مول ومناطق متخصصة لقطع غيار السيارات.

وأوضح: «أننا بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة والاتحاد العام للغرف التجارية نستهدف عمل نقلة نوعية في قطاع التجارة الداخلية خلال عامين وذلك لتقليل الفاقد وتقليل تكاليف النقل وهو عنصر أساسي سينعكس في تكلفة المنتج النهائي».

وفيما يتعلق بقرار الوزارة بتقديم موعد الأوكازيون الصيفي، أرجع وزير التموين القرار إلى تراجع القوى الشرائية ومعدلات السيولة بالسوق خلال الفترة الماضية وذلك بسبب حلول شهر رمضان وعيد الفطر المبارك بالإضافة إلى امتحانات الثانوية العامة، لافتا إلى أن القرار يستهدف تنشيط المبيعات.

وأضاف الوزير أنه حتى الآن شارك بالأوكازيون الصيفي نحو 2035 متجرا، منهم 1888 متجرا يتبع القطاع الخاص، و106 متاجر يتبع قطاع الأعمال، و30 متجرا تابعا لقطاع الاستثمار، و11 متجرا تابع للقطاع التعاوني، منوها إلى استمرار الأوكازيون حتى نهاية الشهر الجاري، وسيتم مده فترة أطول في حالة زيادة الطلب.