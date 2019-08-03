شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يوفد مندوبين للتعزية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أوفد الرئيس عبدالفتاح السيسي كلا من العميد عُمر عزام والعميد عُمر محمود على عبداللطيف، للتعزية في وفاة الأستاذ الدكتور محمد أمين سليمان، العميد أركان حرب متقاعد. كما أوفد «السيسي» العميد جعفر عمران، للتعزية في وفاة الدكتورة ابتسام الباجوري وعدلي صلاح الدين عمر دمرداش. بالإضافة إلى العميد طبيب ياسر محمد شفيق إسماعيل، للتعزية في وفاة العقيد طبيب متقاعد، مصلح إبراهيم محمد خليل، وإبلاغ أسرهم خالص عزاء سيادته ومواساته.

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