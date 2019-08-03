شكرا لقرائتكم خبر عن «الوطنية للصحافة» ترفض استقالة رئيس «دار الهلال».. وتقرر عزله وإحالته للتحقيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت الهيئة الوطنية للصحافة، بإجماع الأصوات، رفض استقالة مجدي محمد محمود سبلة، وعزله من منصبه كرئيس مجلس إدارة مؤسسة دار الهلال.

قررت الهيئة، السبت، إحالة «سبلة» للتحقيق في المخالفات المنسوبة إليه من خلال لجنة برئاسة المستشار عادل بريك، نائب رئيس مجلس الدولة وعضو الهيئة.

Advertisements

يأتي ذلك في ضوء الملف الوارد من مؤسسة دار الهلال بشأن المخالفات الجسيمة التي أدت إلى تدهور الأوضاع المالية والإدارية في المؤسسة.

وتقرر تكليف محمد عبدالحميد يونس للقيام بمهام مدير عام المؤسسة وتسيير أعمالها ماليا وإداريا، لحين تعيين رئيس مجلس إدارة جديد.

أكدت الهيئة حرصها على الحفاظ على المؤسسات الصحفية القومية، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتصحيح أوضاعها ومواجهة أي مخالفات.