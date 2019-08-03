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البابا تواضروس يستقبل وفدًا من شباب الكنيسة المارونية بالكاتدرائية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى صباح اليوم السبت وفدا من شباب الكنيسة المارونية من ايبارشية صور فى لبنان وحضر المقابلة المطران چورچ بكر مطران الكنيسة المارونية فى مصر و ميخائيل قنبر من لبنان ويقضى الشباب فترة خدمة وسياحة فى مصر  وأهداهم قداسة البابا "كوفية" بألوان علم مصر.

 

 

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كان البابا تواضروس قد اختتم أمس مؤتمر كنائس الخليج العربي والتقى في الكاتدرائية أعضاء مجالس كنائس الخليج لبحث مستقبل الخدمة هناك

تمتلك الكنيسة القبطية المصرية كنائس في غالبية دول مثل البحرين والكويت والإمارات وسلطنة عمان، وقطر بينما وافقت المملكة العربية على إقامة أول صلاة قداس قبطي منذ شهور ترأسه الانبا مرقس في منزل أحد المصريين العاملين بالمملكة

 

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