شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين: لن يتم إضافة المواليد الجديدة إلا بعد تنقية البطاقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير التموين والتجارة الداخلية أنه لن يتم إضافة المواليد الجديدة على البطاقات إلا بعد تنقية البطاقات وحذف غير المستحقين بهدف إدارج المواليد خاصة للأسر الأكثر احتياجا، ﻭأنه اعتبارا من نهاية شهر أغسطس الجارى سيتم حذف غير المستحقين وذلك بعد فحص التظلمات، ﻭأنه بمجرد الانتهاء من التنقية سيتم العرض على مجلس الوزراء ثم إدراج المواليد الجديدة وفقا للأولوية للأسرالأكثر احتياجا.

وأضاف الوزير، خلال المؤتمر الصحفى للإعلان عن استعدادات الوزارة لعيد الأضحى المبارك أن دعم البطاقة لن يقل وأن من يردد ذلك غير صيح وأن ما يؤكد ذلك ارتفاع موازنة دعم الخبز والسلع التموينية ارتفع إلى 89 مليار جنيه هذا العام بدلا من 86 مليار جنيه العام الماضى.

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