شكرا لقرائتكم خبر عن "الوطنية للصحافة" تقرر عزل مجدى سبلة من منصبه كرئيس مجلس إدارة دار الهلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت الهيئة الوطنية للصحافة فى اجتماعها اليوم السبت، وبإجماع الأصوات، رفض استقالة مجدي محمد محمود سبله وعزله من منصبه كرئيس مجلس إدارة مؤسسة دار الهلال. كما قررت الهيئة، بحسب بيان صادر اليوم السبت، إحالة مجدى سبلة للتحقيق في المخالفات المنسوبة إليه من خلال لجنة تشكلها الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة وعضو الهيئة، وعرض نتيجة التحقيق على الهيئة، فى ضوء الملف الوارد من مؤسسة دار الهلال بشأن المخالفات الجسيمة التى أدت إلى تدهور الأوضاع المالية والإدارية بالمؤسسة. Advertisements وتم تكليف محمد عبد الحميد يونس للقيام بمهام مدير عام مؤسسة دار الهلال وتسيير أعمالها مالياً وإدارياً، لحين تعيين رئيس مجلس إدارة المؤسسة. وأكدت الهيئة حرصها على الحفاظ على المؤسسات الصحفية القومية، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتصحيح أوضاعها ومواجهة أي مخالفات بحسم.

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