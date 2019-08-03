شكرا لقرائتكم خبر عن شروط القبول بالبرنامج الطبي الموسع للعام الجامعي 2020/2019 بطب عين شمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت كلية الطب بجامعة عين شمس، عن برنامج طبي جديد بنظام الساعات المعتمدة، للعام الجامعي الجديد 2019 – 2020، وهو "البرنامج الطبي الموسع بنظام الوحدات المتكاملة.

وحددت الكلية شروط القبول بالبرنامج كالتالي:

- أن يكون الطالب مرشحا من مكتب التنسيق للثانوية العامة المصرية، وما يعادلها شعبة علمي علوم إلى كلية طب جامعة عين شمس أو إحدى كليات الطب البشري بالجامعات الحكومية وفقا للحد الأدنى لقطاع الطب.

- ضرورة اجتياز اختبارات القبول الخاصة بالبرنامج والتي تتضمن اختبار اللغة الإنجليزية + اختبار مهارات الحاسب الآلي – اختبار السمات الشخصية والتحدث باللغة الإنجليزية.

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- يسمح بالقيد بهذا البرنامج للطلاب المصريين والوافدين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة شعبة علمي علوم أو ما يعادلها ممن تم توزيعهم عن طريق مكتب التنسيق أو إدارة الوافدين أو من المحولين من كليات أخرى طبقا للشروط والمعايير والقواعد التي يحددها مجلس الكلية، بحيث لا تتجاوز القدرة الاستيعيابية للكلية وبما لا يتعارض مع جودة العملية التعليمية.

-على الطلاب التقدم بكافة المستندات المطلوبة والمعلن عنها بإدارة شئون التعليم والطلاب، وكذلك تعئبة النماذج الخاصة بذلك.

- ضرورة تقديم شهادة إتقان اللغة الإنجليزية من جهة يعتمدها مجلس الكلية، ولا يجوز قبول الطلاب المفصولين نهائيا من جامعة أخرى حكومية أو خاصة.

- يجوز تحويل الطلاب المقيدين في إحدى كليات طب الأسنان بالجامعات الحكومية أو إحدى الجامعات الأجنبية المعترف بها وفقا لقواعد التنسيق في هذا الشأن، على أن يدرس الطالب بكلية طب الأسنان جامعة عين شمس ستة فصول دراسية على الأقل.