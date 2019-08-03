التعليم تعلن أرقام جلوس ومقار اللجان للطلاب المتقدمين لامتحانات مدرسة الضبعة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أرقام الجلوس ومقر اللجنةللطلاب الذين تقدموا للالتحاق بالمدرسة الفنية المتقدمة للطاقة النووية بمدينة الضبعة. للإطلاع على رقم الجلوس ومقر اللجنة الدخول على الرابط التالى: ويمكن للطلاب الاطلاع على إخطار رقم الجلوس، وطباعة الإخطار و الإلتزام التام بالتواجد بمقر اللجنة قبل موعد بدء الإختبار الإلكترونى بساعة فقط لإنهاء إجراءات الترتيب لدخول الإختبار. وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت عن إجمالى عدد الطلاب الذين تقدموا للالتحاق بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بالضبعة للعام الدراسى 2019/2020، حيث وصل عددهم إلى 4095 طالبًا ممن حصلوا على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2018/2019، على أن تعقد الاختبارات إلكترونيا يومى 5 و6 أغسطس الجارى. Advertisements

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