شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. نقابة الأطباء توزع تأشيرات الحج على أعضائها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت النقابة العامة للأطباء، حفل تسليم تأشيرات الحج على الفائزين فى قرعه الحج السياحي للأطباء وأسرهم لهذا العام.

وسلمت اللجنة الاجتماعية 34 تأشيرة حج للأطباء من حصة وزارتى الصحة والسياحة.

وتقدم 46 طبيب لقرعة وزارة السياحة وفاز منهم 22 طبيب، و8 تأشيرات من وزارة الصحة، بالإضافة الى 4 تأشيرات لأطباء نقابة الأسنان ضمتهم شركة السياحة على رحلة نقابة الأطباء .

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حضر الحفل الدكتور محمد عبد الحميد أمين صندوق النقابة، وطارق أبوعلي المشرف الديني لشركة السياحة وفضيلة الشيخ محمود محمد على، وشرح برنامج الرحلة بالكامل وكذلك تم شرح جميع المناسك وكيفية أدائها، مجيبا على تساؤلات ضيوف الرحمن حول المناسك وحدودها والتزاماتها.

يذكر أن اللجنة الاجتماعية بالنقابة قد أعلنت ان السفر لأداء مناسك الحج والإقامة بمكة المكرمة من 4 إلي 14 ذو الحجة، وسيرافق الحجاج مشرف ديني من ذوى الخبرة العالية لشرح مناسك الحج.