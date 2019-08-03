شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم العالى": آخر موعد لتنسيق الشهادات العربية الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أن تنسيق الشهادات المعادلة العربية سينتهى يوم الخميس المقبل 8 أغسطس، قائلا: "لا صحة لما يردده البعض حول مد فترة التنسيق لهذه الشريحة من الطلاب وسوف يتم استمرار استقبال طلاب بعض الشهادات الأجنبية المتأخرة شهاداتهم فقط لكن طلاب الشهادات العربية سينتهى تنسيقهم يوم الخميس بحد أقصى".

وأضاف عطا لـ"الخليج 365"، أنه يتقدم الطلاب على موقع التنسيق الإلكترونى طبقا للمواعيد المقررة لهم والتى تنتهى يوم 8 أغسطس الجارى، على أن يتم إعطاء الفرصة أمام طلاب بعض الشهادات المتأخرة شهاداتهم من الشهادات الأجنبية.

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وأكد عطا، أن إدخال البيانات على موقع التنسيق الإلكترونى من خلال الحاسب الآلى لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية، بدأ يوم الجمعة المقبل 26 يوليو الماضى ويستمر حتى يوم الخميس الموافق 8 أغسطس الجارى، وذلك عن طريق المعامل المتاحة بالجامعات ويتم فتح هذه المعامل اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثالثة مساءً يومياً.

وتابع عطا، أنه يمكن للطالب التقدم عن طريق الحاسب الشخصى أو أي حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات وسيكون الموقع متاحاً لمدة 24 ساعة طوال أيام التقدم، موضحا أنه يستمر صرف واستلام الأوراق من جميع الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية والذين لم يتمكنوا من صرف أو تقديم أوراقهم خلال الفترات المخصصة لهم، على أن ينتهى إدخال أو تعديل الرغبات الساعة السابعة مساء اليوم الأخير للتقدم.