شكرا لقرائتكم خبر عن عيادات البعثة الطبية للحج "بمكة" و"المدينة" إستقبلت 21793 حاجاً مصرياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبلت البعثة الطبية للحج بعياداتها حتى صباح اليوم السبت، 21793 حالة مرضية، حيث تم الكشف عليها وصرف العلاج اللازم، من بينها 18509 حالة مرضية بمكة المكرمة، و 3284 حالة في المدينة المنورة.

ومن جانبه أشار الدكتور محمد ضاحي، رئيس البعثة الطبية للحج، أنه تم إجراء غسيل كلوى لـ 20 حالة بمستشفيات السعودية، بعدد 53 جلسة غسيل كلوى، فيما تلقت 4 حالات أخرى العلاج الكيماوى، لافتاً إلى أن فريق البعثة يقوم بالتنسيق مع المستشفيات السعودية قبل إجراء جلسات الغسيل الكلوى والعلاج الكيماوي، لضمان حصول الحجاج المصريين على الخدمة الطبية على أكمل وجه، كما يقوم الفريق الطبي بالبعثة بالمرور يومياً " صباحا ومساء"على جميع المستشفيات التي تم حجز الحجاج بها للاطمئنان عليهم ومتابعة حالتهم الصحية.

وأكد "ضاحي" عدم اكتشاف أي حالات مصابة بأمراض معدية أو وبائية بين الحجاج المصريين حتى صباح اليوم، مشيراً إلى أن الفريق الوقائي مستمر في تنظيم ندواته التوعوية للحجاج لتعريفهم بالإجراءات الوقائية الواجب إتباعها، وتوزيع المطويات والمنشورات الإرشادية للتعريف بالأمراض المعدية وكيفية الوقاية منها.

وفى سياق آخر تفقد الدكتور عمرو قنديل، الملحق الطبى، والمشرف على البعثة الطبية للحج، والدكتور محمد ضاحي، رئيس البعثة، والدكتور هشام مسعود، رئيس شعبة مكة، صباح اليوم، عددا من المرضي المصريين المحتجزين بالمستشفيات السعودية للاطمئنان عليهم، ومتابعة حالتهم الصحية.

وأشار " قنديل" إلى دخول 38 حالة للمستشفيات السعودية، فيما غادرت 15 حالة بعد تمام شفائها، ومازالت هناك 23 حالة تتلقي العلاج اللازم حتى الآن.

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وقال " قنديل" إنه تم زيارة 3 مرضي بمستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة، الأول رجل يبلغ من العمر 60 عاما من محافظة الشرقية يعاني من غيبوبة كبدية، والثاني رجل يبلغ من العمر 64 عاما من محافظة المنوفية، يعاني من قرحة بالمعدة، والحالة الثالثة لسيدة تبلغ من العمر 63 عاما من المنيا، وتعاني من آلام بمفصل القدمين، مؤكدا أن جميعهم حالتهم الصحية مستقرة ويتلقون العلاج والرعاية اللازمة، ومن المتوقع خروجهم خلال الأيام القليلة القادمة لأداء مناسك الحج.

وأضاف " قنديل" أنه تم زيارة 17 مريضا آخرين بمستشفي الملك عبدالعزيز، لافتا إلى أن أغلبهم يعانوا من كسور بأماكن متفرقة بالجسد، وارتفاع فى ضغط الدم، وارتفاع بالسكر، وارتشاح رئوي، واحتباس بالبول مع قصور في وظائف الكلي، وقدم سكري، مؤكدا أن جميع المرضي يتلقون أفضل رعاية طبية.

وكشف" قنديل" أنه سيتم خروج 4 حالات اليوم بعد تحسن حالتهم الصحية، كما سيتم إجراء قسطرة قلبية لأحد المرضي اليوم، لافتا إلى أنه تم إجراء أكثر من 80% من الجراحات اللازمة للمرضي، وجاري إستكمال باقي الجراحات المطلوبة خلال الأيام القليلة القادمة، موضحا ان البعثة تتابع عن كثب جميع المرضي للتأكد من تلقيهم الخدمة الطبية على أكمل وجه.

كما أكد " ضاحي" على التنسيق مع السلطات السعودية لضمان نقل كافة المرضي المصريين المحتجزين بالمستشفيات إلي مشتشفيات المشاعر لأداء فريضة الحج، مشيرا إلى ان جميع المرضي اشادوا بالخدمات الطبية المقدمة لهم.

ووجه كلا من الدكتور عمرو قنديل، والدكتور محمد ضاحي الشكر للقائمين على المستشفيات السعودية بصفة خاصة، والسلطات السعودية بصفة عامة على مايقدموه من خدمات طبية ذات جودة عالية للمرضي المصريين، مؤكدين على التنسيق الكامل بين البعثة الطبية للحج والمستشفيات السعودية لتوفير كافة الرعاية الطبية لضيوف الرحمن.