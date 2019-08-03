شكرا لقرائتكم خبر عن متحف النيل يستقبل وفد من طلاب هندسة عين شمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل متحف النيل بأسوان، وفد من طلاب كلية الهندسة بجامعة عين شمس أثناء فترة تدريبهم بالهيئة العامة للسد العالى وخزان اسوان على برنامج المياه والمنشآت الهيدروليكيه.

وكان فى استقبالهم المهندسة ايرين فايز مدير عام متحف النيل، ورحبت بهم داخل بيت العائلة الافريقية متحف النيل، ثم بدأت بشرح ماكيت المتحف لهم ومساحته ومحتوياته، وبعد ذلك تم التجول داخل قاعات المتحف المختلفة لمشاهدة مقتنياته وتراث دول حوض النيل وتاريخ بناء السد العالى وخزان أسوان و أسطورة عروس النيل.

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ويعد متحف النيل بمدينة أسوان، تحفة معمارية جديدة تضيفها وزارة الرى والموارد المائية إلى المواقع الأثرية فى محافظة أسوان، حيث بدأ العمل فى إنشائه خلال شهر يونيو من عام 2004، إلا أن المتحف لم يحدث له التقدم المطلوب حتى عام 2014، و بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسى، لوزارة الرى تم استكمال العمل بعد توفير الاعتمادات المالية له، حيث تم افتتاحه أمام الزوار 10 يناير 2016، بحضور رئيس الوزراء ووزير الرى، وممثلى 11 دولة إفريقية من دول حوض النيل، بتكلفة إنشاء متحف النيل 82 مليون جنيه.

يذكر أن الوزارة، وجهت بسرعة إنجاز أعمل تطوير متحف النيل بأسوان والالتزام بالجدول الزمنى الموضوع للانتهاء من الأعمال المطلوبة، وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتطوير المتحف ليكون مركزًا ثقافيًا إفريقيا انطلاقا من كون أسوان عاصمة الثقافة الافريقية.