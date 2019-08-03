شكرا لقرائتكم خبر عن لطلاب الثانوية العامة المتظلمين..تعرف على نسب الزيادة وطلبات التظلم × 10 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنصفت كنترولات الثانوية العامة، بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بعض طلاب الثانوية العامة المتظلمين على نتيجة امتحان الدور الأول والذين تثبت بعد فحص أوراقهم أحقيتهم فى الحصول على درجات إضافية فى بعض المواد المتظلمين منها، الخليج 365" يقدم فى 10 معلومات أرقام الطلبة المتظلمين والأعداد التى استحقت الزيادة.

1ـ قرابة 6 الآف كراسة إجابة استحقت زيادة فى درجاتها.

2ـ الزيادات ما بين نصف درجة وحتى 3 درجات معظمها أخطاء فى الجمع وجزئيات غير مقدرة.

3ـ الطلاب الذين تمت الموافقة على زيادة درجاتهم سيتم مخاطبة مكتب التنسيق، ومنح الطالب شهادة بدرجات بعد تغييرها.

4ـ الطالب الذى تمت الموافقة على زيادة درجاتهم سيسترد المبالغ التى دفعها نظير تظلمه وهى الـ" 100 جنيه.

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5ـ الوزارة تلقت قرابة 112568 طالبا تظلموا على نتيجة امتحانات الدور الأول للثانوية العامة.

6ـ 323612 إجمالى كراسة إجابة التى تم التظلم عليها.

7ـ من تظلم يحصل على موعد للاطلاع على صورة من كراسة الإجابة ويكتب ملاحظاته، ويتم فحص تلك الملاحظات من خلال لجان متخصصة.

8ـ اللغة العربية تصدرت قائمة المواد المتظلم منها بإجمالى 59934 طلب تظلم.

9ـ تم زيادته فى اللغة العربية حتى الآن 1500 كراسة إجابة، والفيزياء 1100 ورقة.

10ـ جميع مراحل التظلم وفحص الملاحظات تتم بدقة بالغة لحصول كل طالب على حقه.