شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج الدحيح ينشر الإلحاد ويصور فى مصر برعاية قناة الجزيرة ..أعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "برنامج الدحيح الذى يذاع على فضائية الجزيرة ينشر الإلحاد داخل مصر"، هذا ما أكده عدد من السلفيين على رأسهم ناصر رضوان الداعية السلفى قائلا : بدون إسهاب في المقدمات أحمد الغندور (الدحيح) الذي ما زال يخدع بعض السذج بأنه ينشر العلم و المعرفة، بينما لا يعرف الكثيرون من متابعيه أنه ينشر الإلحاد و يدس السم في العسل واليوم نثبت لكم بالأدلة أن فريق عمله يتكون من ملحدين مصرين كأحمد سامي و أحمد زايد وغيرهم". على حد قوله.

وتابع الشيخ ناصر رضوان: أما أحمد سامي فملحد شهير، وأحمد زايد رغم أنه يخفي إلحاده نوعا ما لكن فضحته لقاءاته بكثير من الملحدين على مستوى العالم أبرزهم ريتشارد دوكنز، متسائلا كيف يتم تصوير برامج تدعو للإلحاد من مصر؟.

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وأضاف: "هذه البرنامج مدعوم من قناة الجزيرة القطرية وترعاه رسميا الجزيرة بلس و وبعض القائمين عليه يعملون في قناة العربي قناة "جو شو" لمن لا يعرفها فكيف يسافر كل هؤلاء بأريحية إلى لندن للقاء عزمي بشارة و يعودون بدون أدني مساءلة؟.