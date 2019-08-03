شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة: صرف 600 جنيه مكافأة لكل العاملين والهيئة المعاونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، صرف 600 جنيه لكل المدرسين المساعدين والمعيدين والعاملين بكليات جامعة القاهرة، قائلا: "لم تكن الإنجازات الكبرى لتتحقق فى كل المستويات، ولم يكن صعود مكانة الجامعة على المستوى الدولى بشهادة رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، لولا توفيق الله ثم جهودكم غير العادية وتفانيكم فى خدمة الجامعة".

وأضاف الخشت، من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "لذا تقرر صرف مبلغ 600 جنيه لكل المدرسين المساعدين والمعيدين والعاملين.. أما زملائى أعضاء هيئة التدريس فلهم تقدير خاص، سيأتى فى وقته".

وقال الدكتور محمد الخشت: "ماذا قالت رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة عن إنجازات الجامعة في خطابها الرسمي إلى رئيس جامعة القاهرة الذى أرسلته إلى وزارة الخارجية المصرية؟".. رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة "ماريا فرناندا إسبينوزا"، قالت نصًا فى خطابها "أود أيضًا أن أثنى عليك على العمل الهائل الذى أنجزته فى تعزيز قيم ومبادئ التسامح والاحترام المتبادل، ولتحقيق الإنجازات المتميزة فى أقدم جامعة فى العالم العربى، والتى تستضيف أكثر من 260 ألف طالب و26 كلية و167 مركزا بحثيا".

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وتابع رئيس جامعة القاهرة، "لم يكن هذا الإنجاز إلا بالله ثم بكم أنتم، زملائى.. تقبلوا شكرى وتقبلوا تحياتى".