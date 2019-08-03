شكرا لقرائتكم خبر عن «البيئة» تدرب العاملين على منظومة المخلفات الصلبة بمحافظات الصعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت وزارة البيئة، الدورة التدريبية الثانية لبناء القدرات ورفع كفاءة العاملين بالوزارة والفروع الإقليمية، وخلق جيل جديد من الكوادر في مجال إدارة المخلفات، وذلك في ضوء توجيهات وزيرة البيئة بضرورة الاهتمام بالدورات التدريبية الدورية للعاملين بالوزارة، وأقيمت الدورة بالتعاون مع البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة تحت عنوان «الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة البلدية» في محافظة الأقصر.

وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن هذه الدورة تأتي في إطار تنفيذ خطة البرنامج لتدريب العاملين بالأفرع الإقليمية بمحافظات الصعيد للنهوض بمنظومة إدارة المخلفات، مشيرة إلى أن المشاركين في الدورة هم ممثلون للبرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة، وجهاز تنظيم إدارة المخلفات، وهيئة التعاون الدولى الألمانية «GIZ»، والأفرع الإقليمية لوزارة البيئة بالمحافظات.

وأضافت «فؤاد» أن الدورة تستهدف تستهدف تدريب العاملين بإدارات المخلفات الصلبة بالفروع الإقليمية التابعة للوزارة في 8 محافظات بصعيد مصر (المنيا /سوهاج / أسيوط / قنا/ الوادى الجديد/ الأقصر /أسوان /البحر الأحمر) وذلك لتمكينهم من اكتساب المهارات والمعرفة اللازمة لرفع كفاءة العمل وتطوير الأداء التنظيمى الذي بدوره يؤدي إلى إجراء تغييرات في الاتجاهات والسلوك الإجتماعي.

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ولفتت إلى أن هذه الدورة الثانية ضمن سلسلة الدورات التي تنفذها وزارة البيئة من خلال البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات بالتعاون مع هيئة التعاون الدولى الإلمانى «GIZ» للفروع الإقليمية على مستوى محافظات الجمهورية ومن المخطط عقد الدورة التدريبية الثالثة للفروع الإقليمية بمحافظات الدلتا خلال هذا الشهر.

وفي اليوم الأول، شهدت الدورة عقد عدة جلسات منها التعريف بجهاز تنظيم إدارة المخلفات (دوره وأهدافه) والملامح الرئيسية لإستراتيجية الجهاز وقطاع المخلفات عموما إلى جانب التعريف بالبرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة التابع للوزارة واهدافه وما تم إنجازه في الأربع محافظات، كما تناولت الجلسات عرض مفاهيم ومبادىء إدارة المخلفات الصلبة البلدية والآثار الصحية والبيئية للإدارة الغير سليمة للمخلفات بالإضافة إلى الإطار القانونى والمؤسسى ومفهوم إستعادة التكلفة لإدارة المخلفات الصلبة وشرح تفصيلى لعمليات جمع المخلفات الأولية والثانوية وعرض نماذج للمحطات الوسيطة كما تم تقسيم الحضور إلى مجموعات عمل لمناقشة الدور الحالى لإدارات المخلفات في الفروع الإقليمية والدور المتوقع لجهاز تنظيم إدارة المخلفات مستقبلا.

فيما تضمنت الورشة في اليوم الثانى عدة جلسات حول عمليات معالجة المخلفات وتدويرها، إنتاج الطاقة من المخلفات، المدافن الصحية، الجدوى الإقتصادية ومشاركة القطاع الخاص إلى جانب عرض آليات التقييم والرصد والمتابعة.

والجدير بالذكر ان البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات يتم تنفيذه من خلال وزارة البيئة في 4 محافظات «قنا- أسيوط- الغربية- كفر الشيخ» بالتعاون مع شركاء التنمية وكالة التعاون الفني الألماني «GIZ» وبنك التعمير الألماني «KFW» والاتحاد الأوروبي «EU» وهيئة المعونة السويسرية «SECO» بهدف الحفاظ على الصحة العامة وخلق بيئة أنظف من خلال تطبيق منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة في هذه المحافظات.