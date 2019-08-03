شكرا لقرائتكم خبر عن بعد غد.. آخر رحلات الحجاج من مطار القاهرة (تعرّف على موعد العودة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تستعد الصالة الموسمية للحج والعمرة بمطار القاهرة الدولي إلى إنهاء رحلاتها لنقل الحجّاج إلى الأراضي المقدسة، بعد غد الاثنين، على أن تبدأ رحلات العودة، 14 أغسطس حتى 5 سبتمبر المُقبل.

وقال الملاح أشرف حافظ، مدير الصالة الموسمية، اليوم، إن الصالة نجحت بفضل جهود العاملين والجهات العاملة بالمطار في تقديم الخدمات للتيسير على الحجاج خاصة كبار السن والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرا إلى أن الصالة الموسمية مستمرة في تقديم خدماتها حتى عودة آخر فوج.

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يذكر أن شركة مصر للطيران نقلت حتى الآن، خلال موسم الحج الحالي، حوالي 74 ألف حاج إلى الأراضي المقدسة بواقع 24 ألفا من حجاج القرعة و12 ألفا من حجاج التضامن الاجتماعي.

بالإضافة إلى 7 آلاف من حجاج الترانزيت و10 آلاف و500 حاج من حجاج السياحة والهيئات والأفراد، و11 ألف حاج من حجاج العمل والزيارة.

بخلاف 9500 من حجاج فلسطين ومالي، بمعدل 12 رحلة لنقل 3400 حاج من الحجاج الفلسطينيين، و21 رحلة لنقل 6100 حاج من حجاج دولة مالي.