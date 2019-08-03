شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الفلاحين: انخفاض أسعار الدواجن أمر طبيعي مع حلول عيد الأضحى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الحاج حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب الفلاحين، إن «تراجع أسعار الدواجن أمر طبيعي مع قرب حلول عيد الأضحي المبارك، حيث يتجه المواطنون لشراء اللحوم الحمراء ويقل شراء الدواجن لاسيما أننا نشهد هذا الموسم انخفاضا كبيرا في أسعار اللحوم الحمراء، وهو ما ينعكس على المزيد من تراجع في أسعار اللحوم البيضاء».

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وأضاف «أبوصدام»، في تصريحات صحفية، السبت، أن «انخفاض أسعار الدواجن ووصول كيلو الدواجن البيضاء بالمزرعة لـ22 جنيها طبيعي في موسم الأضاحي مع انخفاض مستلزمات إنتاج الدواجن، خاصة العلف الذي يمثل 70%من التكلفة، ووصول طن العلف إلى 6300 بعد أن وصل في الأيام الماضية إلى 7000جنيه تقريبا».

وأوضح نقيب الفلاحين أن «زراعة الدواجن انتعشت هذه الأيام، وحققت الإنتاجية السنوية ما يزيد على المليار ونصف المليار طائر وضاقت الفجوة ما بين الإنتاج والاستهلاك لأقل من5%»، متوقعا أن تشهد الأيام المقبلة مزيدا من الانخفاض في أسعار الدواجن مع الاهتمام الكبير من وزارة الزراعة في توفير الأدوية والتطعيمات، وتحسن الأحوال الجوية الذي يقلل من نسبة الفاقد ويزيد الإنتاجية.

وأشار إلى أن نية وزارة الزراعة لمنع تداول الدواجن الحية قد يؤدي إلى مزيد من انخفاض أسعار الدواجن ويحقق الاكتفاء الذاتي بصورة أسرع ويقضي على فرصة انتشار الأمراض، موضحا أن انخفاض أسعار الأعلاف قد يعمل على رجوع تربية الدواجن المنزلية، خاصة في الريف بالتزامن مع تفعيل قانون منع تداول الدواجن الحية وذلك يؤدي إلى استقرار في سوق الدواجن وإضافة دخل اقتصادي إضافي للقرى الريفية.