شكرا لقرائتكم خبر عن «الخطوط السعودية» تكثف من سقف رحلاتها لنقل الحجاج المصريين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كثفت الخطوط الجوية السعودية رحلاتها غير المنتظمة من مطار القاهرة الدولي، لنقل الحجاج المصريين الحاجزين على متن طائراتها، وسيرت، السبت، 7 رحلات جوية إضافية من مبنى الركاب القديم رقم 1 بالمطار، أرقام 3601 ،3320 ،3322، 3324 ،3330، إلى مطار المدينة المنورة، بالإضافة إلى رحلتين إلى جدة الدولى أرقام 3302، 3314، لنقل حجاج قرعة الحج السياحي لأداء مناسك الحج، ومن المتوقع أن يكون آخر رحلات الشركة، الثلاثاء المقبل.

من جانبه، قال المهندس أحمد فوزي، رئيس شركة ميناء القاهرة الدولى، إنه خلال الأيام الثلاثة المقبلة سترفع الخطوط السعودية من سقف رحلاتها غير المنتظمة، من مطار القاهرة الدولي إلى مطار الملك عبدالعزيز آل سعود بجدة، لنقل الحاجزين على متن طائراتها، وفقا لم تم الاتفاق عليه في بداية الموسم خلال الاجتماع الذي تم عقده مع ممثلي محطة الخطوط السعودية بالمطار.

وأوضح رئيس شركة ميناء القاهرة الدولي أنه تم الاتفاق على تسيير الرحلات المنتظمة للشركة من مبنى الركاب رقم 2 بالمطار، بالإضافة إلى تسيير رحلات إضافية من مبنى الركاب رقم 1 بالمطار، بإضافة إلى توفير عدد كبير من المنسقين بمبنى الركاب رقم 2 لاستقبال الحجاج، وإرشادهم إلى أماكن سفرهم الصحيحة، سواء على الرحلات المنتظمة أو الإضافية.