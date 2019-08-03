شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة ماجستير تقدم خارطة طريق لتوفير عمال مهرة وموارد مالية من قطاع التعليم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وضع الباحث عادل على، 10 خطوات عملية لتحويل المدارس الفنية إلى مصانع منتجة، تغزو بمنتجاتها عالية الجودة الأسواق المحلية والعربية والدولية، وكشف عن خطة عمل تجعلها مصدراً مهماً لدعم الاقتصادي الوطني، توفر ميزانيها وتحقق فائضاً مالياً ينفق على بقية القطاعات التعليمية بدلا من كونها عبء على الدولة.

وشدد الباحث في رسالة الماجستير التي ناقشها بجامعة الفيوم تحت عنوان «آليات تطوير مدارس التعليم الصناعي بمصر.. نقله حضارية نحو تعليم أفضل» على ضرورة الربط بين التعليم والعمل، وقال: «أصبح ضرورة ملحة في الوقت الحاضر، وبات من مهامه مواكبة التطور العلمي والتكنولوجي والعمل على تغير طبيعة العمل داخل المدرسة الصناعية، وهذا يتطلب بالضرورة تطوير المهارات الإدارية والقيادية لدى إدارة المدرسة من أجل تحسين العملية التعليمية والإنتاجية».

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وطرح مشروع رأس المال الدائم بالمدارس الصناعية باعتباره أهم الركائز الأساسية التي يمكن من خلالها إعداد القوى العاملة الماهرة المدربة، ورفع الأداء التعليمي للطلبة عن طريق مزيد من التدريبات العملية من خلال العمل بالمشروع، وإنتاج كميات من المنتجات تتناسب مع متطلبات السوق داخل ورش مدارس التعليم الفني الصناعي تغزو الأسواق المحلية والعربية مستقبلا.

وحدد عادل على في دراسته 10 متطلبات لتحويل المدارس إلى مصانع منتجة تتمثل في: متطلبات تشريعية، إدارية، بشرية، مادية، متطلبات تمويل مشروع رأس المال الدائم، متطلبات خاصة بالتعاقد على العمليات الإنتاجية، تسويق منتجات المشروع، التأهيل لسوق العمل، متطلبات خاصة بتوزيع نسب الأرباح والحوافز للمشروع، وأخيراً متطلبات ثقافية وإعلامية.

وقال إن الدراسة تكتسب أهميتها في توفير احتياجات الدولة للعمال المهرة المؤهلين في مختلف القطاعات، والتغلب على الهدر في موارد الدولة بسبب المعوقات الإدارية وحدوث فساد مالي وضعف الرقابة المالية على عناصر المشروع، وتعد إسهامًا حقيقيًا لجعل المدارس الصناعية مراكز إنتاجية على المدى القريب من خلال تعميم المشروع على جميع المدارس الصناعية.

وتوقع الباحث أن تسهم الدراسة في حال الاستفادة منها على أرض الواقع في تشغيل جميع تخصصات المدارس الصناعية في الإنتاج وزيادة كمياته وتحسين نوعياته للمنافسة في الأسواق المحلية والعربية، وتطوير أداء الإدارة المدرسية؛ من خلال الاستعانة بالاتجاهات المعاصرة في مجال الإدارة التي تعتمد على المحتوى والفكر، وتكون قادرة على وضع خطة استراتيجية لتنمية المنتج، مشيرًا إلى أن الدراسة في محصلتها النهائية يمكن أن تشكل المرجعية المنشودة لخطى المسؤولين عن نوعية التعلم الثانوي الصناعي حتى تبلغ الغاية في التحسين والتطوير.